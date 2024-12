Ex Milan, Braida: “Pulisic, in alcune movenze, mi ricorda due ex rossoneri”

Su Shevchenko

"Prima di vederlo a Kiev insieme ad Adriano Galliani, quando non giocò bene ma decidemmo lo stesso di prenderlo, lo aveva visto Andrea Valdinoci in Francia e mi aveva preannunciato che mi sarebbe piaciuto. Quella sera a Kiev c'era anche Fabrizio Galliani e Rezo Choconelidze, storico dirigente ucraino. Dopo la partita Rezo gli ha consegnato la maglia del Milan con la scritta Shevchenko e io gli feci dire in ucraino che con quella maglia avrebbe vinto il Pallone d'Oro. L'avevo detto per caricarlo e invece cinque anni dopo è successo davvero".