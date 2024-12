Il Milan compie a metà dicembre 125 anni, essendo stato fondato nel 1899. Sorprese in Milan-Genoa di domenica prossima, ma non soltanto

Il Milan compie, verso la metà di questo mese di dicembre (chi dice sia stato fondato il 13, anche se la data convenzionale è il 16), ben 125 anni e, come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, tante sorprese attendono i tifosi rossoneri per i giusti festeggiamenti di uno dei club più gloriosi al mondo.