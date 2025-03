"Si parla di uno stemma monocolore per la prossima stagione, sembra l'Atletico Madrid". Così Carlo Pellegatti , tifoso rossonero, ha criticato le prime immagini della nuova maglia del Milan per la stagione 2025-26. Ecco il suo parere su 'YouTube': "Il simbolo del Milan è rossonero da anni. Non voglio essere retrogrado, ma almeno il simbolo, vi prego. E' la maglia che rimane, ho visto delle maglie senza una parvenza di rossonero, è il colore del Milan. Non si può vedere quello stemma ".

Poi Pellegatti ha parlato anche di Milan-Como e di Leao: "Una cosa mi preoccupa per Milan-Como, non è sicuro che giochi Leao. Pensavo che dopo Lecce e dopo le statistiche non ci fossero dubbi. No, sembra che ci siano ancora dei dubbi. Le alternative sappiamo quali siano, piaccia o non piaccia è più forte Leao".