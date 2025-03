Milan, grande novità per la prima maglia 2025/26: non è mai successo prima

La stagione attuale non è ancora finita ma si diffondono i primi rumors legati alla prossima maglia del Milan . Secondo quanto riportato da Opaleak , su Twitter , la prima divisa dei rossoneri per l'annata 2025/26 avrà una novità assoluta.

Si parla, infatti, dello stemma del Milan. Questo, come riportato da Opaleak, sarà monocromatico. Una novità assoluta per la squadra rossonera e una scelta mai vista prima d'ora. Riguardo la maglia, infine, non si hanno ulteriori dettagli, ma questa caratteristica rischia di far storcere il naso a tutti i tifosi più tradizionalisti, infiammando il discorso relativo alla brandizzazione del club rossonero come già accaduto con alcuni prodotti con l'asse americano.