Calciomercato Milan, il punto sul rinnovo di Maignan: “L’accordo c’è, ma…”

Attraverso un video sul suo canale Youtube , Fabrizio Romano , con Matteo Moretto , ha parlato del Milan e del rinnovo di Mike Maignan . Il noto insider di mercato ha subito spiegato: "Per Maignan c'è una questione rinnovo. Più volte abbiamo raccontato come questo contratto fosse, verbalmente, pronto da un punto di vista tecnico, degli accordi. Sappiamo, però, che i contratti nel calcio vanno firmati".

"Maignan come Leao"

Matteo Moretto ha poi aggiunto: "C'è un accordo verbale tra Milan e Maignan, fino al 2028, quindi non fino al 2029, con uno stipendio elevato. Nel senso, elevato per quelli che sono i parametri del Milan, perché Leao, che è il più pagato in questo momento all'interno della rosa del Milan, percepisce uno stipendio di 5 milioni di euro netti più 2 di bonus. Maignan arriverebbe a percepire 5 più bonus, non toccherebbe il punto di Leao ma nonostante ci sia un accordo verbale, e sia tutto pronto per firmare, in questo momento il Milan sta prendendo un po' di tempo".