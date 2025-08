Milan, Pellegatti: 'Jashari? Non ci capisco più nulla. A preoccuparmi ...'

Su Ardon Jashari: "Comincio a non capirci più nulla. Parliamo da due mesi di Jashari ed adesso ci chiediamo chi abbia scelto Jashari e perché siamo andati avanti due mesi. Abbiamo alzato l'offerta per Jashari e oggi leggiamo la dichiarazione di Giovanni Branchini che io considero una figura autorevole. Scopriamo dalle sue parole che non è un giocatore fondamentale. A preoccuparmi non è il problema di Jashari, ma io pensavo che quando si va su un giocatore, ci si sta due mesi, si alzi l'offerta, ci fosse un'idea comune che il giocatore sia indispensabile per il Milan. Invece no. Che Jashari non sia Rijkaard lo sappiamo tutti, ma avevamo supposto che fosse il calciatore ideale per migliorare il Milan. Lasciatemi esprimere la mia perplessità e il mio imbarazzo. Io non ci capisco più nulla".