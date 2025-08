Nelle ultime ore è giunto un indizio che va in controtendenza rispetto a quanto si è detto in tempi recenti in merito alla volontà di Ardon Jashari, obiettivo di calciomercato del Milan, di allontanarsi dal Bruges. I rossoneri hanno fatto capire più volte di volere il centrocampista svizzero in questa sessione estiva, anche se al momento la situazione è molto chiara. La società belga ha avanzato una richiesta ben precisa che il Diavolo non è disposto a soddisfare. E non lo ha ancora fatto nonostante le diverse offerte presentate nel corso delle ultime settimane.