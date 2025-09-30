Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Pellegatti ‘spiega’ il lavoro e il ruolo di Gimenez. Su Allegri svela: “Ha obbligato i giocatori a …”

ULTIME MILAN NEWS

Pellegatti ‘spiega’ il lavoro e il ruolo di Gimenez. Su Allegri svela: “Ha obbligato i giocatori a …”

Milan, Pellegatti: 'Gimenez equilibratore. Allegri ha obbligato i giocatori a ...'
Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, è stato ospite del nostro canale 'YouTube' parlando di Allegri, Gimenez, Camarda e non solo
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Dopo la vittoria del Milan contro il Napoli, e come ogni lunedì sera, è andata in onda sul canale 'YouTube' di PianetaMilan, la live di commento alla partita. Abbiamo avuto il piacere di ospitare un grande tifoso del Milan e un grande giornalista, ovvero Carlo Pellegatti. Tanti i temi discussi con lui.

Milan, Pellegatti: Gimenez e il retroscena su Allegri

Con Leao cambia subito l'attacco del Milan? "Io penso che contro la Juventus ci sarà De Winter per Tomori, con Bartesaghi al posto di Estupinan. A centrocampo e in attacco secondo me non ci saranno altri cambiamenti".

LEGGI ANCHE

Su Gimenez: "Con la Juventus secondo me sarà ancora titolare. E' in una formazione che sta vincendo. Il lavoro di Gimenez è importante, conoscendo Allegri non credo cambi, poi quando Leao sarà al 100% giocherà Leao. Allegri ha trovato l'equilibrio, e in questo c'è anche il lavoro di Gimenez. Vogliamo i gol naturalmente, ma Gimenez aiuta, tocca palloni. In questo momento è un equilibratore".

Su Allegri: "Io avevo invocato il suo arrivo a dicembre dello scorso anno. Hanno sbagliato scelte in passato, ora è arrivato. Non sono sorpreso. In testa alla classifica ci sono Allegri, Conte e Gasperini, tre grandi allenatori, non è un caso. Grande allenatore, grande gestore, fa giocare bene la squadra".

Su Juventus-Milan: "E' il miglior momento per il Milan per affrontare una squadra complicata come la Juventus. Vi racconto: Allegri, nonostante il giorno di riposo, ha obbligato i giocatori a fare colazione alle 9 a Milanello. E ovviamente nessuno si lamenta. Sono messaggi per dire che ancora non si è fatto nulla".

LEGGI ANCHE: Cassano stronca il Milan: "Non meritava di vincere, farà fatica. Quale gioco?". Su Allegri rincara la dose >>>

Su Camarda: "Ho sentito il gol per radio. Sono contento, è un inizio. Molto carino anche il post di Ibrahimovic. Camarda è un ragazzo serio, con una grande famiglia. Lo merita, spero sia l'inizio. Il Lecce ha bisogno dei gol di Camarda che deve crescere poco a poco".

Leggi anche
Cassano: “Camarda facsimile di Inzaghi”. E poi gli dà un consiglio
Capello: “Il Milan è già una squadra”. Lodi per Modric, Rabiot e Pulisic. Poi una...

© RIPRODUZIONE RISERVATA