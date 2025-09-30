Milan, Pellegatti: 'Gimenez equilibratore. Allegri ha obbligato i giocatori a ...'

Su Gimenez: "Con la Juventus secondo me sarà ancora titolare. E' in una formazione che sta vincendo. Il lavoro di Gimenez è importante, conoscendo Allegri non credo cambi, poi quando Leao sarà al 100% giocherà Leao. Allegri ha trovato l'equilibrio, e in questo c'è anche il lavoro di Gimenez. Vogliamo i gol naturalmente, ma Gimenez aiuta, tocca palloni. In questo momento è un equilibratore".

Su Allegri: "Io avevo invocato il suo arrivo a dicembre dello scorso anno. Hanno sbagliato scelte in passato, ora è arrivato. Non sono sorpreso. In testa alla classifica ci sono Allegri, Conte e Gasperini, tre grandi allenatori, non è un caso. Grande allenatore, grande gestore, fa giocare bene la squadra".

Su Juventus-Milan: "E' il miglior momento per il Milan per affrontare una squadra complicata come la Juventus. Vi racconto: Allegri, nonostante il giorno di riposo, ha obbligato i giocatori a fare colazione alle 9 a Milanello. E ovviamente nessuno si lamenta. Sono messaggi per dire che ancora non si è fatto nulla".

Su Camarda: "Ho sentito il gol per radio. Sono contento, è un inizio. Molto carino anche il post di Ibrahimovic. Camarda è un ragazzo serio, con una grande famiglia. Lo merita, spero sia l'inizio. Il Lecce ha bisogno dei gol di Camarda che deve crescere poco a poco".