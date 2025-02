"C'è una frenetica caccia al colpevole in questi giorni. Questa stagione è ancora rimediabile, ma se il Milan inizia a fare punti". Così Carlo Pellegatti , tifoso rossonero, ha detto la sua sul futuro dei rossoneri. Ecco il suo pensiero sul suo canale 'YouTube': " È la settimana che ci toglierà l'asterisco di Bologna. Sono state troppe amarezze che hanno offuscato la coppa, ce ne ricorderemo come una stagione sofferta. Dovrebbe essere la base per evitare gli stessi errori, ma non quelli dei giocatori. Parlo del piano strategico e del management. Con Elliot andavi bene perché la divisione era chiara: Gazidis, Massara, Maldini, Furlani e Moncada ".

Milan, Pellegatti: "Dev'esserci un radicale cambiamento. Con RedBird..."

Pellegatti continua così: "La rivoluzione di RedBirdha creato mille problemi. Ha portato ultimo mese travagliato, un cambio di allenatore, i giocatori. Bisogna capire cosa abbiamo sbagliato e cambiare l'assetto. Il direttore sportivo deve arrivare e decidere, non deve sottostare, altrimenti queste sofferenze non saranno servite a nulla. Disposto a soffrire, ma così non si può andare avanti. Hanno cambiato l'assetto di Elliot con quello di RedBird che non ha funzionato. Il prossimo anno deve esserci un radicalmente cambiamento, così non si può andare avanti".