"Primo tempo straordinario del Como, ma poi Fabregas canta, fa la partita, ma non raccoglie". Così Alfredo Pedullà , giornalista esperto di calciomercato, ha analizzato Milan-Como 2-1 . Il suo parere su 'YouTube': " Milan non pervenuto che paga anche la situazione ambientale. Nel secondo tempo la cambiano i singoli, esattamente come a Lecce".

Milan, Pedullà: "Pulisic più Reijnders e altri nove". Poi su Scaroni...

Pedullà continua con la sua analisi sulla partita: "In questo momento nessuno si offenda: Pulisic, Reijnders più nove, ma ci aggiungo anche Leao. Il rendimento di Pulisic spaziale, Reijnders straordinario, un centrocampista forte, forte, forte, ma il Milan ha sbagliato tutte le scelte sugli allenatori. Abraham un passaggio da numeri 10 vero, la chiusura di Reijnders da vero attaccante. Scaroni non parli di un trofeo in bacheca, se non via in Champions te lo appendi al collo. O sei contento o non sei contento. Se non lo sei non parlare del trofeo vinto".