Intervenuto sul suo canale YouTube post Lazio-Milan, il giornalista sportivo Alfredo Pedulla ha voluto parlare della prestazione di Diego Moreira
Lazio-Milan 2-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita dell'Olimpico
Il pareggio rimediato contro la Lazio porta la firma di un solo giocatore: Diego Moreira. Subentrato all'intervallo contro i rossoneri sotto di due reti, l'esterno belga ha stravolto il match firmando una splendida doppietta che ha fatto rimontare il diavolo, regalando un punto prezioso per Rúben Amorim.
Milan, le parole di PedullàNel suo solito appuntamento post-partita sul proprio canale YouTube, il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha voluto spendere alcune parole per l'ex giocatore dello Strasburgo, arrivato in estate per 50 milioni di euro. Il giornalista ha voluto evidenziare la carica e le qualità mese in campo dal giovane classe 2004:
"Per me deve essere Moreira più 10. Sai, ha giocato male a Torino, ma chi ha giocato bene a Torino? Chi sta giocando bene adesso? Quindi l'esclusione motivata dal fatto che ha giocato bene a Torino o che ha giocato male, quindi siccome ha giocato male preferisco il terzino che dorme, non il terzino che mi è costato 50 milioni. È entrato un diavolo."
L'analisi si è poi spostata sulla gestione del calciatore da parte dell'allenatore portoghese, criticando la decisione di lasciarlo in panchina contro la Juventus:
"È entrato un diavolo vero nel secondo tempo. Ha cambiato la partita lui da solo. Qui non abbiamo neanche il tempo di capire se siamo alla terza o alla quarta di campionato che diamo già delle sentenze. Questo è un grande giocatore, l'ha dimostrato nei due gol, ma anche l'impatto che ha avuto, non si è fermato, ha cercato il terzo, ha circondato l'avversario, ha dato adrenalina alla squadra"
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