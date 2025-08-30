Milan, Pedullà duro con Tare: “Ha fatto delle dichiarazioni orribili”

Quindi per me è una cosa che non riesco sinceramente a capire, anche nei riguardi di un professionista che tu hai spesso, magari Tare non c'era, 32 milioni. Lo scambio è uno scambio difficile. Lo vuole il Milan ma non credo che ci sia la volontà di Gimenez e poi devi passare anche attraverso la volontà di tutta la Roma.