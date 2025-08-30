Milan, Pedullà duro con Tare: “Ha fatto delle dichiarazioni orribili”

Quindi per me è una cosa che non riesco sinceramente a capire, anche nei riguardi di un professionista che tu hai spesso, magari Tare non c'era, 32 milioni. Lo scambio è uno scambio difficile. Lo vuole il Milan ma non credo che ci sia la volontà di Gimenez e poi devi passare anche attraverso la volontà di tutta la Roma.
Il Milan vuole prendere Dobvyk, lui ha smentito l'ipotesi che possa essere oltre uno scambio, quindi già ha messo ordine sotto questo punto di vista, ma io adesso vorrei anche essere nei panni di Gimenez. Gimenez è stato scaricato dal Milan completamente per cui un altro attaccante secondo me adesso lo devi prendere perché da stasera io credo che nella fiducia che già si intuiva ai minimi termini del Milan nei riguardi di Gimenez adesso siamo sotto lo zero."
© RIPRODUZIONE RISERVATA