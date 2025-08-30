Pianeta Milan
Milan, Pedullà duro con Tare: “Ha fatto delle dichiarazioni orribili”

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha commentato negativamente le dichiarazioni del DS Igli Tare nel prepartita di Lecce-Milan
Alessia Scataglini
Il giornalista Alfredo Pedullà ha espresso un duro giudizio sulle dichiarazioni rilasciate da Igli Tare nel pre-partita di Lecce-Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:

Pedullà attacca Tare: "Dichiarazioni orribili su Gimenez, ora il Milan deve prendere un altro attaccante"

"Tare ha fatto delle dichiarazioni per me orribili. Cioè Gimenez avrebbe giocato cinque minuti dopo... per una questione di rispetto anche nei riguardi del ragazzo che va in campo. Dice noi vogliamo lo scambio con Dobvyk ma se ti giri a dieci metri c'è il tuo centravanti titolare che sta scendendo in campo.

Quindi per me è una cosa che non riesco sinceramente a capire, anche nei riguardi di un professionista che tu hai spesso, magari Tare non c'era, 32 milioni. Lo scambio è uno scambio difficile. Lo vuole il Milan ma non credo che ci sia la volontà di Gimenez e poi devi passare anche attraverso la volontà di tutta la Roma.

Il Milan vuole prendere Dobvyk, lui ha smentito l'ipotesi che possa essere oltre uno scambio, quindi già ha messo ordine sotto questo punto di vista, ma io adesso vorrei anche essere nei panni di Gimenez. Gimenez è stato scaricato dal Milan completamente per cui un altro attaccante secondo me adesso lo devi prendere perché da stasera io credo che nella fiducia che già si intuiva ai minimi termini del Milan nei riguardi di Gimenez adesso siamo sotto lo zero."

