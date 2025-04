Milan, Pedullà contro Conceicao: “Il cambio di Musah è umiliante”

"Milan-Fiorentina, bella partita per chi ama il calcio con le voragini in difesa". Così Alfredo Pedullà , giornalista che spesso parla dei rossoneri, ha detto la sua su Milan-Fiorentina 2-2 . Ecco il pensiero sul suo canale 'YouTube': "Vi piace? Allora bellissima partita. Due grandissimi portieri: Maignan e un De Gea da urlo. La Fiorentina ha perso una grande occasione. Il pareggio è poco".

Milan, Pedullà: "Cambio di Musah? E' una roba umiliante. Quanto ha sbagliato Conceicao?"

Poi l'analisi sul cambio di Musah: "E l'umiliazione: io sono dell'idea che se l'allenatore sceglie una formazione hai visto, hai studiato durante la settimane. Non puoi, a meno di infortunio, cambiare dopo 20 minuti, anche dopo un errore. Uscire prima dell'intervallo è la più grande umiliazione per un calciatore. Se puoi evita. E' una roba umiliante, non si può fare, umiliazione troppo grande. Ha sbagliato, ma quante ne ha sbagliate Conceicao? Per me trattarlo male così, vorrei non accadesse".