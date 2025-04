Milan, Pedullà: "Ibrahimovic o Paratici, qual carta bianca vale di più? Moncada, passo indietro"

Su Fabio Paratici: "La premessa è che questa storia la stiamo raccontando da almeno un mese al netto di certezze che non ci risultavano. Il Milan ha bisogno di mettere ordine a prescindere da tutto e questa deve essere l'alba di un nuovo modo di fare calcio. Paratici, parliamoci chiaro, contano le firme. Magari arriveranno, ma aspettiamo le firme nonostante sia stato sdoganato come favorito per la poltrona di DS. Se io faccio un contratto e devo mettere delle penali preferisco aspettare, indipendentemente dal fatto che lui voglia metterle o meno. Che io sappia lui ha respinto per diversi giorni la possibilità di metterle".