"A me ricorda Pazzini , perché ha grandi movimenti da prima punta". Così Giuseppe Pastore , giornalista, ha parlato di Santiago Gimenez , nuovo attaccante del Milan , durante 'Fontana di Trevi' podcast di 'Cronache di Spogliatoio'. Ecco il pensiero del host del programma: "Non è alto, ma è bravo di testa. Ha cattiveria. Giocatore di assoluto valore internazionale".

Pastore: "Morata non aveva la testa per stare al Milan. Gimenez mi ricorda..."

Poi Pastore continua così con la sua analisi, parlando anche di Morata, attaccante cha ha lasciato il Milan per il Galatasaray: "Non diventerà mai van Basten ne Haaland, però è un giocatore di sostanza a cui devono arrivare tanti palloni, dev'essere servito, ha bisogno di rifornimenti, non fa i gol da solo alla Drogba. E' un giocatore giovane e sano e ha l'attitudine giusta al contrario di Morata che si è capito che non aveva la testa giusta per stare al Milan".