Como-Milan, Pastore: “I rossoneri vincono con coraggio, ma che fatica”

Ecco le parole di Pastore: "Il Milan vince a Como. Vince in maniera nuovamente faticosa, coraggiosa, temperamentale. Educazione lusitana, potremmo dire, perché Conceiçao ha vinto tre partite in cui era andato sotto uno a zero per tre volte: due in Supercoppa e, appunto, Como che, pur privo di Nico Paz, mette alla frusta i rossoneri per un'ora abbondante. Lo fa con: un giocatore appena arrivato, Assane Diao, che ha segnato il suo primo gol in Serie A; con giocatori rifioriti nelle ultime settimane, come Da Cunha, trasformato da Fabregas in un ottimo ragionatore di centrocampo; col neo arrivato Caqueret da Lione; con Van der Brempt. Sono dei giocatori che sicuramente faranno parte di questa squadra, di questo progetto per tanti anni".