Milan, Pagni: “Stadio? Impegno scritto. Furlani garante dei…”

" Finalmente c’è un impegno scritto . La proposta formale è quella di fare uno stadio accanto al San Siro attuale che non ci sarà più". Così Luca Pagni , giornalista de 'La Repubblica', ha parlato durante Lunch Press di RadioRossonera. Il pensiero sullo stadio : "Si cerca di fare in tempo prima che arrivi il vincolo della sovrintendenza e hanno detto al comune che accetteranno il loro prezzo. Sono dieci anni che se ne parla, il primo progetto risale al 2019, poi quando si era andato avanti avevano detto di andare incontro alle richieste del comune. Dovrebbe rimanere circa un 25 per cento del vecchio stadio".

Pagni: "Non fa bene al Milan questa diarchia nella dirigenza. Sullo stadio..."

Pagni ha parlato anche della dirigenza del Milan: "Dal punto di vista politico a me sembra che Furlani sia l'uomo che in qualche modo è li anche a garante dei 600 milioni prestati. Non fa bene al Milan questa diarchia nella dirigenza, mi pare evidente che l'amministratore delegato abbia fatto pagare le scelte tecniche fatte da Ibrahimovic ma le due parti devono convivere in qualche modo. La mia preferenza per il direttore sportivo è Tare, il casting è però in corso e non vedo al momento un favorito".