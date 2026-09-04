A sessione di mercato chiusa e archiviata, è tempo di fare alcuni bilanci per i club di Serie A. Tra alcune delle voci che hanno perlato delle varie campagne acquisti, risulta esserci quella di Riccardo Montolivo, ex capitano del Milan.

Milan, Montolivo sul mercato delle Big

"Con Ramos e Woltemade, Amorim e Spalletti hanno trovato i giocatori che servivano. Ma la più brava è stata l'Inter. Non è arrivato Palestra, ma si è rinforzata senza cifre folli, con tre nazionali inglesi. Manca solo qualcuno che salti l'uomo".

Intervistato dai microfoni di 'Repubblica', l'ex rossonero, oggi opionisita di SkySport, ha voluto analizzare le mosse delle big del nostro campionato. Nonostante la fede rossonera, Montolivo non ha esitato nel riferire che, il miglior mercato del campionato, è stato fatto proprio dall'Inter di Chivu:

Se l'inter riparte da molte basi solide e dal forte entusiasmo dovuto dalla vittoria dello scudetto, il discorso per le rivali cambia. Nonostante gli arrivi di Ramos per i rossoneri, voluto fortemente da Rúben Amorim, e Nick Woltemade per la Juventus, entrambe le squadre restano dei 'cantieri aperti'

L'arrivo di Ramos ha rappresentato la vera punta di diamante del mercato del Milan, creato da Rúben Amorim stesso. L'attaccante portoghese prelevato dal PSG, ha chiuso la sua esperienza francese con ben 45 reti totali in 3 anni, garantendo quel giusto peso offensivo che ai rossonero è sempre mancato (dopo l'addio di Giroud).

Dotato di un eccellente fiuto del gol, Ramos ha subito confermato le aspettative segando nel 2-0 contro il Venezia a San Siro, prima gara in casa dei rossoneri. Che il bomber portoghese possa esplodere in Serie A?