Mike Maignan, portiere del Milan, ha voluto analizzare il match della Francia contro la Norvegia
Il girone della Francia al Mondiale si chiude con una grandissima prova. I ragazzi di Deschamps travolgono la Norvegia con un netto 4-1, blindando così il promo posto nel girone e mandando un chiaro messaggio a tutte le avversarie: noi ci siamo.
Milan, Maignan super con la FranciaIl palcoscenico principale se l'è preso Ousmane Dembelè, autore di una tripletta che ha fatto a pezzi la difesa scandinava. Eppure, dietro i festeggiamenti della squadra francese, c'è comunque l'ombra di un grandissimo leader silenzioso: Mike Maignan, portiere del Milan.
Sul punteggio di 3-1 per i francesi, con la Norvegia tutta buttata in avanti, gli scandinavi sono riusciti ac conquistare un preziosissimo calcio di rigore. Dal dischetto degli 11 metri si presenta Strand Larsen, ma l'attaccante deve fare i conti proprio con Maignan: il portiere rossonero, infatti, neutralizza il rigore, spegnendo le speranze degli avversari.
Intervistato dai microfoni di DAZN nel post partita, il portiere rossonero ha voluto analizzare la partita, facendo riferimento, ovviamente, al rigore parato:
"E' stato un momento molto bello, forse anche decisivo perchè dopo questo rigore potevamo andare 3-2 2 e invece siamo rimasti 3-1. E' stata una bella cosa per la squadra, lavoriamo molto duro e siamo molto concentrati su quello che dobbiamo fare. E' stato un momento bello per la squadra"
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