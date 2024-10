Milan, Galli: “Maignan è uno dei portieri più forti al mondo. Va blindato”

Giovanni Galli , che ha difeso la porta del Milan per quattro stagioni (dal 1986 al 1990, sotto la guida di Arrigo Sacchi), ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Tuttosport', il quotidiano oggi in edicola. Di seguito, le sue parole su Mike Maignan : "Vale come un centravanti . È uno dei tre migliori portieri al mondo e tra i pochi che sposta gli equilibri. Avere il francese tra i pali ti dà 7-8 punti in più a campionato".

È tornato ai suoi livelli

"Maignan è un portiere che vive la partita. In campo si fa sentire non solo per la sua grande affidabilità, ma soprattutto per la personalità. È un giocatore moderno che ha nell’esplosività il suo punto di forza. In più riesce a infondere sicurezza nei compagni: con uno così alla spalle i difensori giocano più sereni".