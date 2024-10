CALCIOMERCATO MILAN

Jovic può davvero partire a Gennaio? Il suo nome è finito nei radar di una big italiana: la Juventus . L'ennesimo infortunio di Arkadiusz Milik costringe la Juventus a correre ai ripari, rivolgendo gli occhi sulla sessione di calciomercato invernale. Proprio per questo, la Vecchia Signora sembrerebbe aver puntato gli occhi su Luka Jovic come vice Vlahovic .

L'attaccante rossonero, ormai ai margini del progetto causa Morata e Abraham, sembrerebbe essere il profilo ideale per la squadra di Thiago Motta, poiché conosce già molto bene il campionato italiano e, perciò, non avrebbe nessun problema d'inserimento. Un dettaglio importante da non scordarsi è la scadenza del contratto: il giocatore, infatti, va in scadenza a Giugno. LEGGI ANCHE: "Milan, Bierhoff parla da vero cuore rossonero. Su Morata e Abraham..." >>>