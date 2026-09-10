L'avvio di stagione del Milan continua a sollevare diversi punti di domanda sulle capacità a livello offensivo della squadra, ma a fare luce in un momento di piccola difficoltà ci ha pensato il giovane Alphadjo Cisse. Intervenuto ai microfoni di RadioSportiva, il giornalista Bruno Longhi ha voluto analizzare le recenti prestazioni del giovane italiano.

Milan, Longhi su Cisse: "Ecco cosa mi domandavo prima"

"Prima che arrivasse il gol del Milan, mi domandavo come potesse questo Milan, che non ha incisività in attacco, riuscire ad andare a rete. Poi è stato bravo Cisse, questo ragazzo che ha compiuto un colpo da maestro che è stata, diciamo, da parte rossonera, l'unico splendore in una serata abbastanza grigia"

L'analisi del giornalista si è poi allargata al rendimento complessivo del giovane giocatore, spesso decisivo anche a gara in corso ed è già paragonato ad altri suoi colleghi di campionato:

Cisse lo sto preferendo a Rodrigo Mora della Roma. Perché ha spaccato le partite a favore del Milan: se il Milan ha questi punti, deve anche ringraziare questo ragazzo del quale conoscevamo il cognome. Un cognome simile a tanti altri: quanti Cisse ci saranno nel mondo? Parlo di calciatori, ce ne sono tantissimi, per cui è facile confondersi. Questo arriva e ci si chiede chi mai sarà, ma poi dimostra di essere un ragazzo che ha tecnica."

A confermare la tantissima qualità del calciatore è anche la fattura tecnica dei suoi gol, subito rimbalzati sui canali social. In particolare, il gol fatto con la Juventus è molto simile ad uno fatto da parte di Kvaratskhelia ai tempi del Napoli:

Tra l'altro, sui social un frequentatore ha messo in evidenza un gol di Kvaratskhelia - non ricordo contro quale squadra, forse contro il Genoa - che rientra alla stessa maniera di Cisse e poi la mette nell'angolino. Avevamo sottolineato ed enfatizzato quel gol e io, ovviamente, enfatizzo quello che ha fatto questo ragazzo del Milan, che è anche un elemento buono per la Nazionale"