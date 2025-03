Milan, Liberali: “La doppietta mi ha reso felice ma…”

"La doppietta mi ha reso felice ma c'è un bel po' di rammarico per il risultato finale". Così Mattia Liberali , fantasista del Milan Primavera , ha parlato al sito dalla FIGC dopo la sua doppietta in Italia Under 19-Spagna 2-2 : "Non è il momento di abbatterci, possiamo ancora scrivere una bellissima storia tutti insieme: noi come squadra ma anche i tifosi della Calabria, che ci hanno accolto in maniera meravigliosa".

Milan, Liberali: "Doppietta che mi ha reso felice, ma c'è un bel po' di rammarico"

Poi Liberali parla anche dei tifosi: "I tifosi sono venuti anche in hotel a regalarci dei prodotti tipici: ovviamente non li ho ancora provati, ma lo farò presto". L'Italia Under 19 tornerà in campo questo martedì in una sfida decisiva contro la Francia. In campo, dopo la squalifica, tornerà anche Francesco Camarda, attaccante del Milan. LEGGI ANCHE: Milan, ma che fine ha fatto Tomori? Da 'eroe' in Supercoppa all'oblio totale>>>