Under 19, Italia-Spagna 2-2: la doppietta di Liberali del Milan | VIDEO

Mattia Liberali, fantasista del Milan, autore di due gol in Italia-Spagna 2-2, partita valida per la qualificazione agli Europei Under 19

Gli highlights di Italia-Spagna Under 19, gara delle qualificazoni agli Europei di categoria, giocata a Catanzaro. La doppietta del milanista Mattia Liberali (primo gol su rigore, secondo bellissimo di testa) non basta: l'autorete di Giovanni Leoni su cross basso di Monserrate e il rigore di Cordero nel finale impediscono alla squadra del c.t. Bollini di centrare i tre punti. Gli azzurrini martedì dovranno battere la Francia e sperare che la Spagna non faccia lo stesso contro la Lettonia, per poi fare il conto sulla differenza reti.