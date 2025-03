Milan, Tomori e un’ingiusta dimenticanza: dopo quel rosso clamoroso …

Uno dei casi più interessanti da analizzare in casa Milan nel corso di questa stagione è quello di Fikayo Tomori . Il centrale inglese, infatti, ha vissuto una serie di alti e bassi degni di una storia da film, che potrebbero non essere finiti. Ad inizio stagione partiva con le carte in regola per essere uno dei titolari indiscussi di questa squadra, lui che con Stefano Pioli aveva trovato le stagioni migliori della carriera. Poi, però, gli screzi con Paulo Fonseca . Tutto era partita con quel salto a prendere il pallone da dare all'amico di una vita Tammy Abraham , per 'rubare' il rigore a Christian Pulisic .

Milan, ma che fine ha fatto Tomori? Da 'eroe' in Supercoppa all'oblio totale

Un gesto chiaramente non piaciuto al tecnico lusitano, che lo ha spedito in 'castigo' in panchina. Questo trattamento lo aveva spinto a pensare all'addio nel corso del calciomercato di gennaio. Si parlava di Juventus e Tottenham, tra le altre, ma l'esonero di Paulo Fonseca e l'arrivo di Sérgio Conceicao hanno cambiato le carte in tavola. Fikayo Tomori è rimasto, giocandosi le sue possibilità, ed è stato protagonista indiscusso di quella tre giorni, nei pressi dell'Epifania, che ha portato in dote al Milan uno dei trofei più clamorosi della sua storia. Non tanto per la caratura dello stesso, quanto per le circostanze in cui è arrivato.