Calciomercato Milan, Tomori al Tottenham? Lo scout conferma e rivela ...

Mick Brown , ex scout del Manchester United , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Football Insider', in merito all'interesse del Tottenham per Fikayo Tomori , difensore centrale del Milan . Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Calciomercato Milan, rivelazione dall'Inghilterra: "Il Tottenham alla carica per Tomori"

"Sembrava che Tomori sarebbe diventato un vero giocatore di alto livello, ma non credo che abbia raggiunto le vette che io e molti altri ci aspettavamo da lui. Da quando è andato all'estero per giocare in Italia, ha fatto bene e ha continuato a migliorare. Sembra che ora potrebbe essere interessato a tornare in Premier League in estate. Il Tottenham è uno dei club che lo hanno tenuto d'occhio. Stanno cercando di portare un nuovo difensore centrale, ma vogliono un'opzione davvero solida da affiancare a Van de Ven: non so se Tomori sia quel giocatore. Penso che Guehi sia ancora quello che vogliono dopo averlo saltato a gennaio. È un titolare dell'Inghilterra, un leader per il Crystal Palace, ogni settimana regala prestazioni costantemente impressionanti ed è brillante in difesa. Se potessero ingaggiare un difensore centrale, sarebbe lui, la questione è solo se riescono a farcela".