Tre grandissimi i protagonisti del Portogallo ieri sera, che a Toronto è riuscito a strappare il pass per gli ottavi di finale dei Mondiali eliminando la Croazia di Luka Modrić, figura ovviamente Rafael Leão. Il numero 10 del Milan è stato una vera e propria spina nel fianco per la difesa dei croati, regalando poi al 94º un assist al bacio per l'incornata decisiva di Gonçalo Ramos.

Milan, parla Leao: "Ho vissuto una stagione complicata"

Al termine del match, come riferito dai colleghi portoghesi di A Bola,si è presentato ai microfoni in zona mista per rilasciare delle dichiarazioni sulla vittoria e far chiarezza sulla sua situazione fisica, dato che il calciatore aveva accusato del dolore provenire dalla gamba destra.

Leao ha infatti subito rassicurato tutti sulle sue condizioni, spiegando come sia riuscito a superare i momenti di stanchezza durante la gara, finita poi con un lunghissimo recupero di 16 minuti:

"Ho avuto una stagione molto complicata a livello di infortuni e, con una partita di questa intensità, si è trattato solo di stanchezza. Ma quando la squadra ha questo spirito, la fatica scompare e sono andato avanti fino all'ultimo minuto. Anche con la stanchezza alla gamba destra, sono riuscito a fare l'assist. Spingevamo tutti nella stessa direzione ed è questo che ci ha regalato la vittoria. Ci abbiamo creduto fin dall'inizio."

Oltre alla grandissima gioia provata per la vittoria della gara, l'esterno del Milan ha comunque voluto sottolineare l'importanza del gruppo e di chi, anche da fuori se non più presente in questa terra, ha saputo dare una spinta decisiva: il riferimento, infatti, era proprio per Diogo Jota, scomparso esattamente un anno fa:

"C'è stato un fattore extra che si è rivelato cruciale: Diogo Jota, che è sempre con noi e ci ha aiutato anche in questo"