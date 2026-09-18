Il passo falso di Roma contro la Lazio ha lasciato degli strascichi molto importanti in casa rossonera, accendendo i riflettori non solo sulle scelte tattiche alquanto discutibili di Rúben Amorim, ma anche sulla prestazione dei singoli, finiti sotto accusa. Nel mirino delle critiche infatti ci sono Estupiñán e Loftus-Cheek, protagonisti in negativo dell'ultima sfida. A tracciare un'analisi è stato l'ex difensore del Milan Filippo Galli.

Milan, la critica di Galli

"La mia opinione sulle scelte riguardanti Estupiñán e Loftus-Cheek dal punto di vista del mercato è che, evidentemente, non ci sono state le opportunità per fare una cessione. Dimentichiamo spesso che certi movimenti rientrano anche in un contesto di ammortamento finanziario di cui bisogna avere contezza, e sono dinamiche che noi non conosciamo fino in fondo. Poi, forse, anche Amorim si voleva rendere conto in prima persona dell'abilità di questi giocatori.

L'attuale opinionista, intervenuto ai microfoni di, ha voluto premettere come la permanenza in rosa di certi elementi sia stata condizionata da alcune logiche economiche e di mercato, legate anche alla mancanza di offerte per la cessione, spingendo l'allenatore portoghese a testare con mano il loro valore sul campo.

Tuttavia, il verdetto è stato grave: l'incertezze difensive mostrate dall'ecuadoriano nel sfida contro i biancocelesti ha compromesso il suo percorso di riabilitazione dopo i recenti errori. Con un allenatore come il portoghese, attento al lavoro settimanale, disattenzioni di questo tipo rischiano di costare carissimo.Infatti, secondo Galli, la sensazione è che per entrambi lo spazio nelle rotazioni sia destinato a ridursi.

Devo dire la verità: Estupinan a Roma ne ha combinata di ogni ed è colpevole su entrambi i gol. È così, anche sul secondo, perché ha mostrato una mancanza di percezione dello spazio circostante inconcepibile per un difensore. È vero che a lui piace di più spingere, però da questo punto di vista è indiscutibile. Fino ad ora, devo dire che tutto sommato si era un po' riabilitato rispetto a ciò che aveva commesso in precedenza, anche se per una piena riabilitazione ci vuole molto più tempo; poi, però, si è fermato di nuovo. Credo che adesso Amorim abbia avuto le risposte alle domande che si era posto su di lui e su Loftus-Cheek. Penso che questi due ragazzi - e mi dispiace, perché alla fine dispiace sempre - difficilmente rivedranno il campo." Amorim ha un suo metodo e un suo modo di lavorare: mette in campo chi vede in un certo modo durante la settimana. Se Estupinan commette errori del genere, non è più presentabile: sono disattenzioni che non ci si può concedere in una partita così importante, ma più in generale in una partita di Serie A che vale tre punti fondamentali".

Il messaggio dall'ex difensore del Milan è chiarissimo: il calcio di Amorim non prevede scorciatoie nel concedere a sconti a chi non ha la massima concentrazione in ogni minuto e secondo della gara. In un campionato competitivo come la serie A, dove ogni dettaglio fa la differenza, certi passaggi a vuoto rischiano di costare il posto in squadra. Per l'ecuadoriano e l'inglese la strada per ritrovare spazio nelle gerarchia del tecnico si pronuncia in salita.