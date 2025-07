Milan, Kroos su Modric: “Continua a stupire, quel piede non lo perderà mai”

Luka Modric è senza dubbio il grande colpo di mercato del Milan : un nome che non ha bisogno di presentazioni, un fuoriclasse che promette di portare classe, visione e leadership al centrocampo rossonero. E chi meglio del suo ex compagno al Real Madrid, Toni Kroos , poteva commentare un trasferimento tanto atteso quanto clamoroso? Il centrocampista tedesco, intervistato da Sportweek, ha raccontato il Modric che conosce: le sue qualità tecniche, ma anche la condizione fisica con cui continua a stupire nonostante gli anni. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, Kroos: "Modric? In calo fisicamente, ma il piede non lo perderà mai!"

"Le qualità di Modric col pallone e tutto il resto non le perderà mai, non ho dubbi. E' sempre stato un giocatore speciale. Ovviamente fisicamente non è quello di una volta, questo è normale, sta per compiere quarant’anni è normale che non sia a livello dei suoi 30. Negli ultimi anni ha giocato un po' meno, è normale anche questo, però continua a giocare".