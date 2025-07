Calciomercato Milan, rossoneri alla finestra per Osimhen: la situazione

Se non la speranza del Galatasaray di riuscire a convincere il giocatore ad abbassarsi l'attuale stipendio, di 12 milioni di euro netti a stagione, per riportarlo a İstanbul . Questa volta, però, a titolo definitivo . Il club turco troverebbe poi l’accordo con il Napoli per il pagamento della clausola risolutoria di 75 milioni di euro.

Come ricordato dal quotidiano generalista, poi, c'è un particolare non secondario: la clausola vale soltanto per l’estero, perciò le trattative con squadre italiane partirebbero da altri presupposti economici. Il nigeriano, ha confermato il 'Corriere della Sera', piace al Milan che però al momento resta alla finestra. Piace soprattutto alla Juventus, anche se il suo principale sponsor, Cristiano Giuntoli, è andato via.