Alla vigilia della sfida contro la Juventus, Ardon Jashari (centrocampista del Milan) si è raccontato in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Sportmediaset. Il centrocampista svizzero ha voluto fare il punto sul nuovo Milan, soffermandosi in modo molto particolare sull'impatto avuto dal nuovo allenatore e sulle indicazioni ricevute poi in campo.

Milan, parla Jashari

"È un nuovo allenatore e fin dal primo giorno in cui sono rientrato dalle vacanze con la squadra, ha portato una nuova energia. A tutta la rosa, ma penso anche a tutto l'ambiente e a tutte le persone che lavorano qui."

Jashari ha voluto sottolineare come il cambio di guida tecnica abba portato una forte ventata di novità all'interno delle mura di Milanello, coinvolgendo non solo la squadra, ma proprio tutto l'ambiente rossonero:

Il classe 2002 ha poi spiegato di percepire un cambiamento importante nel modo in cui lavorano quotidianamente con il tecnico lusitano:

"Possiamo percepirlo come giocatori, sentiamo che è qualcosa di nuovo, di diverso e che va nella giusta direzione"

Spazio anche alle richieste tattiche di Amorim. Jashari ha voluto evidenziare come le idee siano molto chiare e come, soprattutto per un giocatore chiamato ad interpretare un ruolo ben preciso, sia fondamentale assimilare ogni tassello:

"Cosa ci chiede? Non solo per me, penso per ogni giocatore nella posizione in cui ci vede: la sua idea di come vuole giocare è molto chiara. Dobbiamo capire come vuole giocare a calcio e nel frattempo, naturalmente nella mia posizione, devo capire esattamente cosa fare in ogni situazione: quando abbiamo palla, quando non ce l'abbiamo, dove devo stare, quando devo inserirmi e tutte queste cose. Ma è tutto molto chiaro e penso che con le partite e gli allenamenti sarà sempre più evidente cosa dobbiamo fare in campo”