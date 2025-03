Milan, Impallomeni: “Allegri? Per me potrebbe essere l’uomo giusto”

Il Milan continua con il suo lavoro in vista delle prossime stagioni. In dirigenza dovrebbe arrivare un nuovo direttore sportivo, mentre la panchina dovrebbe avere un volto nuovo. Sergio Conceicao, a meno di rimonte clamorose in Serie A, dovrebbe salutare a giugno. Per questo continuano i rumors sul ds e l'allenatore ( QUI QUANTO SAPPIAMO NOI ). Durante 'Tmw Radio' alcuni opinionisti hanno parlato del possibile arrivo di Massimiliano Allegri al Milan. Ecco il parere di Stefano Impallomeni , giornalista ed ex calciatore italiano.

Milan, Impallomeni: "Allegri? Alla Juventus era solo, ma è innegabile che..."

"Non lo so, ma è innegabilmente uno bravo. E' tornato alla Juve per amore di quei colori, ma poi è rimasto solo. Per me Max è ora il manifesto degli incapaci, visto cosa è successo alla Juve, ma non è assolutamente così. Per me potrebbe essere l'uomo giusto". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, il punto sul rinnovo di Maignan: “L’accordo c’è, ma…” >>>