Milan, Ibrahimovic: “Qui succedono sempre situazioni nuove”

Zlatan Ibrahimovic non è mai stato un calciatore come gli altri, e la sua carriera continua a stupire, anche fuori dal campo. Dopo aver dominato per anni i palcoscenici più prestigiosi del calcio mondiale, il fuoriclasse svedese ha intrapreso un nuovo capitolo nella sua vita, questa volta come parte della dirigenza del Milan , rappresentante di RedBird . Un ruolo che lo vede lontano dal campo da gioco, ma non per questo meno cruciale. Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato queste parole ai microfoni di GQ Italia: ecco qui le sue parole sul nuovo ruolo.

Milan, Ibrahimovic: "Non sono abituato. Qui succedono situazioni..."

"Qui succedono sempre situazioni nuove. Non sono ancora abituato a tutto, quindi osservo, imparo, accumulo esperienza. Dico la mia quando serve, ma se non mi sento sicuro, non vado a dire agli altri cosa devono fare nel loro campo. Se non è la mia area, mi fido di chi è davanti a me. Lui deve prendere la decisione giusta. Ma una cosa è chiara: io mi aspetto risultati. Ogni cosa che facciamo, deve portare risultati. Non siamo una fondazione di beneficenza. Siamo un club di calcio. E nel calcio, i risultati contano. Perché io dico sempre così: 'Il Milan non gioca per vincere una partita. Non gioca per vincere trofei. Il Milan scrive la storia'".