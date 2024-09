Materazzi: “Spero che Maldini non torni al Milan”. Poi su Ibrahimovic…

Marco Materazzi ha rilasciato un'intervista per Tmw nella quale ha trattato diversi temi. L'ex difensore dell' Inter ha anche parlato di Milan , citando il suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic e il suo pensiero su Paolo Maldini . Materazzi in una recente intervista ha dichiarato che il derby di solito lo vincono gli sfavoriti e così è stato, ecco il commento post vittoria del Milan:

Sul derby perso dall'Inter

"Mi ha sorpreso molto. Purtroppo l'avevo detto anche prima: in genere chi è sfavorito vince il derby ed è andata così anche stavolta. L'Inter deve ritrovare lo spirito e il gioco dello scorso anno: c'è tempo per recuperare, non troppo, già qualche punto è stato perso durante il cammino ma in fondo la prima è a tre punti di distanza."