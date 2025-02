Milan, Ibrahimovic: “Gimenez è un killer”. Ecco cosa deve fare

"Ha avuto un grande impatto, in campo e fuori". Così Zlatan Ibrahimovic , consulente di RedBird ed ex attaccante rossonero, ha parlato di Santiago Gimenez nel post partita di Milan-Verona 1-0 . Ecco il suo parere a ESPN Mexico: "Adesso ha fatto il secondo gol nella seconda partita in campionato. Sta bene ed è felice: lo stiamo aiutando a fare il meglio possibile. La squadra lo aiuta e lui aiuta la squadra. Oggi ha fatto due tiri in porta, due gol: uno fuori gioco e l'altro di testa".

Milan, Ibrahimovic: quanti complimenti per Gimenez! Poi un consiglio

Ibrahimovic continua apprezzando molto le qualità di Santiago Gimenez: "È un killer, quando entra in area fa gol. Questo è Gimenez, deve stare in area pronto, avere pazienza e aspettare i momenti che arrivano. Deve utilizzare le sue qualità in area ma anche fuori area gioca bene. L'atmosfera è bella. Hanno accolto Gimenez a braccia aperte e hanno una grande carica non solo per lui ma per tutta la squadra. Se lui continua a fare bene è sulla buona strada". LEGGI ANCHE: Milan, Jimenez genio e follia: sprint dalla panchina. C'è un peccato>>>