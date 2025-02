Milan, Gimenez: “Sto vivendo un sogno. Leao? Qui c’è tanta qualità”

Il centravanti messicano ha poi continuato: "L'intesa con Leao? Cerchiamo di comunicare, ma ovunque io mi giri vedo tanta qualità. Devo essere sempre pronto per fare gol e per fare i movimenti giusti. In attacco da solo o con un compagno di reparto? Credo che dipenda molto dall'avversario che affrontiamo. Se troviamo difese alte mi piace muovermi in profondità, ma se troviamo una difesa bassa mi piace duettare con i miei compagni. La squadra capisce i momenti della partita".