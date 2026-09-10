Nei giorni successivi a Juventus-Milan 1-1 continuano le disamine sul piano gara di Ruben Amorim e sulle prestazioni dei singoli. La prova dei rossoneri non è stata esaltante e alcuni aspetti hanno colpito Francesco "Ciccio" Graziani. Intervistato sulle frequenze di 'Radio Sportiva', l'ex attaccante italiano ha offerto diverse chiavi di lettura interessanti sulla partita dell'Allianz Stadium.

Milan, l’analisi di Graziani

"È assurdo che il Milan compri Gonçalo Ramos per poi scoprire dai numeri che è quello che corre più di tutti. Ramos finisce per fare il lavoro di sponda a supporto di Saelemaekers e Rabiot, ma verso la porta avversaria non si creano quasi mai pericoli".

Graziani sulla gestione dei giovani

"Poi è entrato questo ragazzino, Cisse, e ha spaccato subito la partita. Investire sui giovani rende, e deve capirlo anche Amorim. Se vuoi prenderti un rischio, io per esempio avrei affiancato Camarda a Ramos in attacco. Invece in Italia con i giovani non c'è coraggio".

La mentalità del "prima non prenderle"

"Amorim ha recepito al volo la logica italiana: qui la cosa che conta di più è non perdere. Se porti a casa un punto te la cavi e le critiche restano blande, i guai veri iniziano quando perdi. Così un allenatore pensa solo a tutelarsi per evitare la sconfitta".

Le potenzialità del Milan

"Al netto di qualche assenza per infortunio, questo Milan ha i valori per mostrare qualcosa in più? Per me assolutamente sì. Invece si sono viste due squadre scese in campo con la paura di perdere anziché la voglia di vincere. Purtroppo è un vizio tipico del nostro campionato".