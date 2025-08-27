Milan, Galliani torna davvero? “Non parlo di futuro”

Il dirigente del Monza Adriano Galliani ha scambiato due battute sull'inizio di stagione del club biancorosso. Futuro al Milan? Galliani risponde
Settembre si avvicina, e con esso un possibile scossone destinato a rimescolare le carte nel calcio italiano. Il “closing” che segnerà il passaggio del Monza da Fininvest al fondo americano Beckett Layne Ventures è ormai alle porte. Con esso, si chiuderà formalmente l’era Berlusconi-Galliani in Brianza. E sarà proprio quel passaggio di consegne a rendere Adriano Galliani, dopo decenni da protagonista assoluto, un uomo libero. Libero di tornare là dove tutto è cominciato: al Milan (qui la nostra anticipazione).
Milan, Galliani: "Contento della vittoria del Monza. Futuro? Di questo non parlo"
