Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Galliani torna davvero? “Non parlo di futuro”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Galliani torna davvero? “Non parlo di futuro”

Milan, Galliani torna davvero? 'Non parlo di futuro'
Il dirigente del Monza Adriano Galliani ha scambiato due battute sull'inizio di stagione del club biancorosso. Futuro al Milan? Galliani risponde
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Settembre si avvicina, e con esso un possibile scossone destinato a rimescolare le carte nel calcio italiano. Il “closing” che segnerà il passaggio del Monza da Fininvest al fondo americano Beckett Layne Ventures è ormai alle porte. Con esso, si chiuderà formalmente l’era Berlusconi-Galliani in Brianza. E sarà proprio quel passaggio di consegne a rendere Adriano Galliani, dopo decenni da protagonista assoluto, un uomo libero. Libero di tornare là dove tutto è cominciato: al Milan (qui la nostra anticipazione). 

Milan, Galliani: "Contento della vittoria del Monza. Futuro? Di questo non parlo"

—  

Il dirigente del Monza Adriano Galliani ha scambiato due battute sull'inizio di stagione del club biancorosso. Futuro al Milan? Galliani risponde. Ecco le parole riprese da EsteNews.

LEGGI ANCHE

"Assolutamente soddisfatto della prima vittoria del Monza, sono tifoso biancorosso da quando ho cinque anno, ho ultra esultato. Futuro? Di questo non parlo".

LEGGI ANCHE: Milan, Rabiot è il pezzo mancante del puzzle. Ecco perché Allegri lo vuole>>>

Vedremo se davvero Galliani tornerà al Milan. Il suo ruolo potrebbe essere quello di supercosulente per il club rossonero, da lui tanto amato.

 

Leggi anche
Milan, Deschamps su Rabiot: “Lunedì la sua situazione sarà chiara”
Milan, Jacobelli: “Si tratta di capire la libertà d’azione di Tare”

© RIPRODUZIONE RISERVATA