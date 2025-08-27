Milan, Galliani torna davvero? “Non parlo di futuro”

Settembre si avvicina, e con esso un possibile scossone destinato a rimescolare le carte nel calcio italiano. Il “closing” che segnerà il passaggio del Monza da Fininvest al fondo americano Beckett Layne Ventures è ormai alle porte. Con esso, si chiuderà formalmente l’era Berlusconi-Galliani in Brianza. E sarà proprio quel passaggio di consegne a rendere Adriano Galliani, dopo decenni da protagonista assoluto, un uomo libero. Libero di tornare là dove tutto è cominciato: al Milan (qui la nostra anticipazione).