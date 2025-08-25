Milan, Criscitiello: “Serve Galliani. Chi ha preso Gimenez a 35 andrebbe …”

"Il problema è che qualcosa ancora da sistemare c’è e abbiamo un Milan che vive ancora delle paure dello scorso anno. E troppe scommesse che hanno zero presenze in serie A anche se hanno fatto la storia della Liga, hanno giocato in Premier ma il calcio italiano è diverso. Questo non significa che sia migliore, anzi. Sicuramente è diverso".

"Allegri è stato tradito dalla fase difensiva e dai suoi difensori perché se prendi due gol con gli avversari senza marcatura il problema è di sistema. E di attenzione. Tuttavia il club deve sistemare, in fretta, in questi 15 giorni almeno tre cose. La prima, su tutte, e scusate se ci torniamo, è il fattore Curva Sud. Chi sottovaluta il problema significa che non conosce il calcio. San Siro è indecente senza tifo. I turisti ben vengano ma il Duomo è in centro e non in Piazzale Lotto".

"Basta fare i perbenisti, se il Milan ha ricevuto indicazioni dalla Procura della Repubblica lo dica e allora capiremo che il problema non è risolvibile e il club deve attenersi. Se, invece, la società vuole mostrare i muscoli sta facendo un inutile autogol perché senza Curva e senza tifo la squadra perderà punti in casa. I primi, quelli di sabato sera. I calciatori non vogliono giocare nel silenzio o peggio ancora sentire i mugugni degli altri settori quando sbagli un passaggio o sentire solo i tifosi avversari. Qui serve Galliani. Solo lui può trovare la giusta intesa per riportare il tifo a San Siro".

"Per la parte tecnica i problemi sono evidenti. Devi sistemare la difesa e soprattutto manca un attaccante perché chi ha speso 35 milioni a gennaio per Gimenez andrebbe sospeso. Lo abbiamo detto dopo che l’attaccante aveva toccato i primi due palloni a San Siro. Un attaccante normale che in serie A potrebbe fare bene in altre squadre, i suoi gol li farà ma per fare l’attaccante al Milan serve molto altro. Non può essere lui il bomber di Allegri. E qui Tare rischia di incartarsi. Morale: il Milan ha steccato la prima ma è inutile lanciare allarmi e fasciarsi la testa. Importante è essere consapevoli che bisogna intervenire. Dove? Da sabato lo sappiamo".