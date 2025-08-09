Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Criscitiello: “Thiaw al Newcastle, affare chiuso”

Calciomercato Milan. Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha annunciato su X la chiusura della trattativa per Thiaw al Newcastle
Il calciomercato del Milan è nel vivo in questo weekend, soprattutto sul fronte delle cessioni. In merito a una trattativa, Michele Criscitiello - direttore di Sportitalia - ha dato un importante aggiornamento tramite il proprio profilo X.

Comunicazione lapidaria: "Thiaw al Newcastle: 35 + 5 di bonus. Affare chiuso". Di fronte a una cifra così importante il Milan non ha saputo resistere, nonostante Allegri fosse rimasto stupito positivamente dalle doti del ragazzo durante questo precampionato. L'allenatore livornese lo avrebbe volentieri tenuto con sé, ma ora dovrà farsene una ragione.

C'è grande attesa per scoprire come la dirigenza rossonera andrà a rimpiazzare il difensore tedesco. Infatti, ora c'è assoluto bisogno di trovare un sostituto all'altezza di Thiaw.

