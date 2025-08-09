Calciomercato, il Milan e Allegri non archiviano la pratica Vlahovic: il punto

Calciomercato Milan, il punto sul possibile arrivo di Vlahovic—
Ora, invece, con gli sviluppi dell'operazione Hojlund, un affare che, per costi e condizioni, stuzzica la dirigenza del club di Via Aldo Rossi, il rischio per Vlahovic è che possa rimanere 'bloccato' a Torino, in scadenza di contratto, prigioniero di uno stipendio - altissimo - che potrebbe comunque continuare a percepire per altri dieci mesi prima di andare via a parametro zero.
Nulla, per il quotidiano torinese, è tuttavia deciso. Il Milan, infatti, non ha nessuna intenzione di archiviare la pratica Vlahovic, ritenendolo tuttora tra i principali obiettivi per l’attacco. A rendere appetibile la pista che porta al serbo sono tuttora una serie di fattori, a cominciare dalla volontà di Allegri che ha sempre visto in lui il profilo ideale a cui affidare le chiavi dell’attacco.
Il serbo spera di poter andare al Milan da Allegri—
In seconda battuta, va registrato come Hojlund stia facendo di tutto per restare a Manchester. L’arrivo di Benjamin Šeško non preoccupa il danese, convinto di potersi giocare le sue carte nel corso della stagione. Hojlund costerebbe al Milan meno di Vlahovic, è vero. Ma per il serbo il Diavolo comprerebbe l'intero cartellino a titolo definitivo, ad un prezzo che potrebbe abbassarsi con il passare delle settimane.
Per 'Tuttosport', il disegno iniziale prevedeva infatti che i rossoneri si facessero avanti per l'ex Fiorentina, sul gong del mercato, nella speranza di strapparlo alla Juventus al prezzo di saldo, permettendo così al direttore generale bianconero Damien Comolli di piazzare l’affondo su Randal Kolo Muani. Insomma, per Vlahovic - che spera ancora nel Milan - la via che porta a Milano non si è dissolta: semmai si nasconde.
© RIPRODUZIONE RISERVATA