Calciomercato, il Milan e Allegri non archiviano la pratica Vlahovic: il punto

Ora, invece, con gli sviluppi dell'operazione Hojlund, un affare che, per costi e condizioni, stuzzica la dirigenza del club di Via Aldo Rossi, il rischio per Vlahovic è che possa rimanere 'bloccato' a Torino , in scadenza di contratto, prigioniero di uno stipendio - altissimo - che potrebbe comunque continuare a percepire per altri dieci mesi prima di andare via a parametro zero .

Nulla, per il quotidiano torinese, è tuttavia deciso. Il Milan, infatti, non ha nessuna intenzione di archiviare la pratica Vlahovic, ritenendolo tuttora tra i principali obiettivi per l’attacco. A rendere appetibile la pista che porta al serbo sono tuttora una serie di fattori, a cominciare dalla volontà di Allegri che ha sempre visto in lui il profilo ideale a cui affidare le chiavi dell’attacco.