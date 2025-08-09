Calciomercato, il Milan prova il sorpasso all’Inter su Leoni: la situazione

Giovanni Leoni , classe 2006 , difensore centrale del Parma , è il sogno di Inter e Milan in questo calciomercato estivo e, per il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, presto nerazzurri e rossoneri potrebbero dar vita ad un derby per il giovane talento già nel giro della Nazionale Italiana maggiore.

L'Inter, ha detto il 'CorSport', sta lavorando su Leoni da diverse settimane: lo corteggia, a distanza, ma non ha tentato l'affondo perché, prima, deve sfoltire la rosa e fare cassa. Manca almeno una cessione tra Kristjan Asllani e Mehdi Taremi per arrivare al budget necessario.