Calciomercato, il Milan prova il sorpasso all’Inter su Leoni: la situazione

Giovanni Leoni, difensore centrale del Parma classe 2006, è obiettivo di calciomercato tanto dell'Inter quanto del Milan. Rossoneri vigili
Daniele Triolo Redattore 

Giovanni Leoni, classe 2006, difensore centrale del Parma, è il sogno di Inter e Milan in questo calciomercato estivo e, per il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, presto nerazzurri e rossoneri potrebbero dar vita ad un derby per il giovane talento già nel giro della Nazionale Italiana maggiore.

L'Inter, ha detto il 'CorSport', sta lavorando su Leoni da diverse settimane: lo corteggia, a distanza, ma non ha tentato l'affondo perché, prima, deve sfoltire la rosa e fare cassa. Manca almeno una cessione tra Kristjan Asllani e Mehdi Taremi per arrivare al budget necessario.

Calciomercato Milan, derby con l'Inter per Leoni

Il temporeggiare dei nerazzurri potrebbe favorire l'inserimento del Milan, che sta trattando con il Newcastle la cessione di Malick Thiaw. Respinta la prima proposta di 30 milioni di euro, sembra, per il quotidiano romano, che le 'Magpies' possano tornare a breve alla carica con una di 40.

Un'offerta del genere sarebbe accettata dai rossoneri, visto anche l'accordo di massima tra Thiaw e Newcastle per un contratto da 4 milioni di euro netti a stagione di stipendio e la possibilità di disputare la Champions League. Il derby di calciomercato tra Inter e Milan per Leoni, dunque, si giocherà sul filo di lana.

Ecco quanto è valutato dal Parma. 'Piano B' è Comuzzo (Fiorentina)

Il Parma, finora, ha respinto tutti gli assalti per il giocatore, oggetto di sondaggio anche da parte del Liverpool, chiedendo almeno 35 milioni di euro per la sua cessione. Budget che il Diavolo avrebbe a disposizione vendendo Thiaw. In cuor suo il Parma spera di poter trattenere Leoni un'altra stagione, ma sa già che non sarà semplice.

Il ragazzo, per il momento, rispetta la volontà del Parma, non preme per andare via e attende le mosse delle due milanesi. Il centrale romano attira le attenzioni del direttore sportivo Igli Tare e dell'allenatore Massimiliano Allegri, che gradirebbe molto averlo subito alle sue dipendenze. Il 'Piano B', per il Milan, risponde al nome di Pietro Comuzzo, classe 2005 della Fiorentina, anch'egli valutato 35 milioni di euro.

