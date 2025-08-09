Calciomercato, il Milan prova il sorpasso all’Inter su Leoni: la situazione

Calciomercato Milan, derby con l'Inter per Leoni—
Il temporeggiare dei nerazzurri potrebbe favorire l'inserimento del Milan, che sta trattando con il Newcastle la cessione di Malick Thiaw. Respinta la prima proposta di 30 milioni di euro, sembra, per il quotidiano romano, che le 'Magpies' possano tornare a breve alla carica con una di 40.
Un'offerta del genere sarebbe accettata dai rossoneri, visto anche l'accordo di massima tra Thiaw e Newcastle per un contratto da 4 milioni di euro netti a stagione di stipendio e la possibilità di disputare la Champions League. Il derby di calciomercato tra Inter e Milan per Leoni, dunque, si giocherà sul filo di lana.
Ecco quanto è valutato dal Parma. 'Piano B' è Comuzzo (Fiorentina)—
Il Parma, finora, ha respinto tutti gli assalti per il giocatore, oggetto di sondaggio anche da parte del Liverpool, chiedendo almeno 35 milioni di euro per la sua cessione. Budget che il Diavolo avrebbe a disposizione vendendo Thiaw. In cuor suo il Parma spera di poter trattenere Leoni un'altra stagione, ma sa già che non sarà semplice.
Il ragazzo, per il momento, rispetta la volontà del Parma, non preme per andare via e attende le mosse delle due milanesi. Il centrale romano attira le attenzioni del direttore sportivo Igli Tare e dell'allenatore Massimiliano Allegri, che gradirebbe molto averlo subito alle sue dipendenze. Il 'Piano B', per il Milan, risponde al nome di Pietro Comuzzo, classe 2005 della Fiorentina, anch'egli valutato 35 milioni di euro.
