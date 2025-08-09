Pianeta Milan
CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, ghiotta novità di Di Marzio sul futuro di Thiaw

Di Marzio: 'Milan, oggi il Newcastle aumenterà l'offerta per Thiaw'
Secondo Gianluca Di Marzio ('Sky Sport') il Milan potrebbe cedere Malick Thiaw al Newcastle in questa sessione estiva di calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di 'Sky Sport' esperto di calciomercato, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa che potrebbe portare Malick Thiaw dal Milan al Newcastle in questa finestra trasferimenti.

"Milan, oggi il Newcastle aumenterà l'offerta per Thiaw. Si può chiudere se il giocatore dovesse spingere per il trasferimento, nonostante i rossoneri non avessero aperto dopo la prima offerta", ha scritto Di Marzio sul proprio account ufficiale del popolare social network 'X'.

Il Milan, che aveva accettato a luglio i 25 milioni di euro offerti dal Como per Thiaw, ora ha detto di 'no' alla prima proposta ufficiale delle 'Magpies', 30 milioni di euro. Questo perché il difensore centrale tedesco, classe 2001, ha convinto Massimiliano Allegri in allenamento e nelle prime amichevoli stagionali.

Pertanto, affinché Thiaw - che ha dato il suo assenso di massima al trasferimento al Newcastle - si trasferisca in Inghilterra, alla corte di Eddie Howe, servirà un rilancio intorno ai 35-40 milioni di euro almeno per convincere il Milan. Che, ceduto l'ex Schalke 04, dovrebbe andare a reperire un suo sostituto.

