Di Marzio: 'Milan, oggi il Newcastle aumenterà l'offerta per Thiaw'

Calciomercato Milan, Thiaw verso il Newcastle?
Il Milan, che aveva accettato a luglio i 25 milioni di euro offerti dal Como per Thiaw, ora ha detto di 'no' alla prima proposta ufficiale delle 'Magpies', 30 milioni di euro. Questo perché il difensore centrale tedesco, classe 2001, ha convinto Massimiliano Allegri in allenamento e nelle prime amichevoli stagionali.
Pertanto, affinché Thiaw - che ha dato il suo assenso di massima al trasferimento al Newcastle - si trasferisca in Inghilterra, alla corte di Eddie Howe, servirà un rilancio intorno ai 35-40 milioni di euro almeno per convincere il Milan. Che, ceduto l'ex Schalke 04, dovrebbe andare a reperire un suo sostituto.
