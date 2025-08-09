Di Marzio: 'Milan, oggi il Newcastle aumenterà l'offerta per Thiaw'

Calciomercato Milan, Thiaw verso il Newcastle? A patto che ...

Il Milan, che aveva accettato a luglio i 25 milioni di euro offerti dal Como per Thiaw, ora ha detto di 'no' alla prima proposta ufficiale delle 'Magpies', 30 milioni di euro. Questo perché il difensore centrale tedesco, classe 2001, ha convinto Massimiliano Allegri in allenamento e nelle prime amichevoli stagionali.