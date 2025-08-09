PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, una ‘nuova’ idea per l’attacco di mister Allegri

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, una ‘nuova’ idea per l’attacco di mister Allegri

Il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante in questa sessione estiva di calciomercato: ecco chi potrebbe giungere a Milanello
Daniele Triolo Redattore 

Calciomercato Milan, una 'nuova' idea per l'attacco di mister Allegri

In questi ultimi venti giorni abbondanti di calciomercato il Milan potrà dedicarsi esclusivamente a centrare il suo ultimo, grande obiettivo: il nuovo attaccante. Poi, ovviamente, i rossoneri rimarranno in attesa - con le orecchie ben sintonizzate - qualora dovesse saltare fuori qualche occasione 'last minute' in altri ruoli, magari a fronte di ulteriori partenze. Ma è sul bomber che l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare, con il placet dell'allenatore Massimiliano Allegri, concentreranno i propri sforzi e le risorse economiche del club. PROSSIMA SCHEDA

© RIPRODUZIONE RISERVATA