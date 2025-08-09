Calciomercato Milan, una ‘nuova’ idea per l’attacco di mister Allegri

Il Milan sarebbe ancora sulle tracce di Victor Boniface del Bayer Leverkusen | Calciomercato AC Milan News (Getty Images)

In questi ultimi venti giorni abbondanti di calciomercato il Milan potrà dedicarsi esclusivamente a centrare il suo ultimo, grande obiettivo: il nuovo attaccante. Poi, ovviamente, i rossoneri rimarranno in attesa - con le orecchie ben sintonizzate - qualora dovesse saltare fuori qualche occasione 'last minute' in altri ruoli, magari a fronte di ulteriori partenze. Ma è sul bomber che l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare, con il placet dell'allenatore Massimiliano Allegri, concentreranno i propri sforzi e le risorse economiche del club.