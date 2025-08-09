Calciomercato Milan, pronto un nuovo assalto del Newcastle per Thiaw

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, negli ultimi giorni, il Newcastle abbia presentato un'offerta al Milan per acquistare Malick Thiaw in questa sessione estiva di calciomercato. Le 'Magpies' hanno offerto 30 milioni di euro, quindi più dei 25 proposti dal Como qualche settimana fa e accettati dal Milan prima che il giocatore rifiutasse la destinazione. Stavolta, però, il club di Via Aldo Rossi ha risposto di 'no' a quello inglese.