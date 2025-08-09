Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, sì di Thiaw al Newcastle per due motivi. Ora però …

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, sì di Thiaw al Newcastle per due motivi. Ora però …

Calciomercato Milan, pronto un nuovo assalto del Newcastle per Thiaw
Malick Thiaw potrebbe trasferirsi dal Milan al Newcastle in questo calciomercato estivo nonostante piaccia al tecnico Massimiliano Allegri
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, negli ultimi giorni, il Newcastle abbia presentato un'offerta al Milan per acquistare Malick Thiaw in questa sessione estiva di calciomercato. Le 'Magpies' hanno offerto 30 milioni di euro, quindi più dei 25 proposti dal Como qualche settimana fa e accettati dal Milan prima che il giocatore rifiutasse la destinazione. Stavolta, però, il club di Via Aldo Rossi ha risposto di 'no' a quello inglese.

Calciomercato Milan, Thiaw vorrebbe andare al Newcastle

—  

Cosa è cambiato da allora? Il difensore centrale tedesco, classe 2001, ha lavorato bene con il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, a Milanello, fornendo risposte confortanti anche nella recente tournée in Asia e Australia. Allegri, dunque, ora sarebbe ben felice di tenere Thiaw in squadra. Problema: il numero 28 ex Schalke 04 non disdegnerebbe un trasferimento al Newcastle, alla corte del manager Eddie Howe, dall'ex compagno di squadra Sandro Tonali.

LEGGI ANCHE

I motivi? Principalmente due. Il contratto da 4 milioni di euro netti a stagione di stipendio (al Milan prende ancora 800mila euro netti all'anno ... ) e la possibilità di disputare la Champions League. Nel caso in cui Thiaw dovesse restare, quindi, il Milan dovrebbe mettersi subito al lavoro per il rinnovo del suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2027. Gli inglesi, però, non hanno rinunciato a prenderlo.

Le 'Magpies' presenteranno un'altra offerta: ecco quanto chiede il Milan

—  

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, una ‘nuova’ idea per l’attacco di mister Allegri >>>

Anche nella giornata di ieri, ha rivelato il quotidiano sportivo nazionale, hanno dialogato con i vertici di via Aldo Rossi, con l’intento di presentare a breve una nuova proposta. Che per i rossoneri non può essere inferiore ai 35 milioni di euro di parte fissa, anche perché poi il Milan dovrà muoversi per il sostituto.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA