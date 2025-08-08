Calciomercato Milan, Romano: “Leoni piace a tutti, occhio al Liverpool”

È da inizio mercato che si dice che il Milan sia interessato a Giovanni Leoni, giovane difensore del Parma classe 2006. Il ragazzo ha vissuto un finale di stagione molto positivo e ha impressionato tutti per la solidità e la maturità mostrata in campo. Solo 17 partite di Serie A sono bastate per farsi mettere gli occhi addosso da parte dei top club di Serie A e di alcuni club esteri. In proposito, Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha dato un aggiornamento circa l'interessamento di un top club di Premier League tramite il suo canale YouTube. Di seguito, si riportano le sue parole sulla situazione del difensore.