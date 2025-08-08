Calciomercato Milan, Romano: “Leoni piace a tutti, occhio al Liverpool”

"Leoni piace a tutti, sappiamo dell'Inter, del Milan, della Juve, veramente tutti i grandi club si sono mossi su Leoni per capire la situazione, ma ad oggi nessuno è in trattativa vera, avanzata, concreta con il Parma".
"Il Parma spera ancora di tenere il giocatore. È chiaro che se poi il Liverpool dovesse scegliere Leoni sarebbe un'altra storia, sarebbe difficile competere per tutti, ma il Liverpool sta cercando un centrale giovane e Leoni fa parte di una short list, ma non è un discorso in questo momento avanzato o in via di completamento con un'offerta sul tavolo, quindi servirà pazienza".
L'interesse del Milan—
Come riporta lo stesso Romano, il Milan si è già mosso per chiedere informazioni. Tuttavia, sembra difficile che il giocatore possa approdare alla corte di Allegri. Il Parma, infatti, spara molto alto per il suo gioiello e i rossoneri raramente spendono cifre da capogiro.
In più, il Milan acquisterebbe un centrale difensivo solo qualora uno di quelli presenti in rosa venisse venduto. In questo senso, l'indiziato numero uno dovrebbe essere Malick Thiaw, per cui la dirigenza ha rifiutato un'offerta di 30 milioni dal Newcastle. Il difensore tedesco, che ha rifiutato il Como durante quest'estate quando il Milan aveva già l'accordo per cederlo a 25 milioni, pare proprio stia convincendo Massimiliano Allegri, il quale sarebbe ben contento di averlo a disposizione.
