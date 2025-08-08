Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Romano: “Leoni piace a tutti, occhio al Liverpool”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Romano: “Leoni piace a tutti, occhio al Liverpool”

Giovanni Leoni Parma
Calciomercato Milan: Fabrizio Romano, via YouTube, ha parlato dell'interesse del Liverpool per Giovanni Leoni del Parma, obiettivo rossonero
Redazione PM

È da inizio mercato che si dice che il Milan sia interessato a Giovanni Leoni, giovane difensore del Parma classe 2006. Il ragazzo ha vissuto un finale di stagione molto positivo e ha impressionato tutti per la solidità e la maturità mostrata in campo. Solo 17 partite di Serie A sono bastate per farsi mettere gli occhi addosso da parte dei top club di Serie A e di alcuni club esteri. In proposito, Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha dato un aggiornamento circa l'interessamento di un top club di Premier League tramite il suo canale YouTube. Di seguito, si riportano le sue parole sulla situazione del difensore.

Leoni piace anche al Liverpool

—  

"Giovanni Leoni al Liverpool piace tanto. Piace tanto perché è uno dei centrali giovani più forti in circolazione. È un ragazzo che ha fatto benissimo al suo primo anno a Parma. Al momento non ci sono offerte, non ci sono trattative".

LEGGI ANCHE

"Leoni piace a tutti, sappiamo dell'Inter, del Milan, della Juve, veramente tutti i grandi club si sono mossi su Leoni per capire la situazione, ma ad oggi nessuno è in trattativa vera, avanzata, concreta con il Parma".

"Il Parma spera ancora di tenere il giocatore. È chiaro che se poi il Liverpool dovesse scegliere Leoni sarebbe un'altra storia, sarebbe difficile competere per tutti, ma il Liverpool sta cercando un centrale giovane e Leoni fa parte di una short list, ma non è un discorso in questo momento avanzato o in via di completamento con un'offerta sul tavolo, quindi servirà pazienza".

L'interesse del Milan

—  

Come riporta lo stesso Romano, il Milan si è già mosso per chiedere informazioni. Tuttavia, sembra difficile che il giocatore possa approdare alla corte di Allegri. Il Parma, infatti, spara molto alto per il suo gioiello e i rossoneri raramente spendono cifre da capogiro.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, sì dello United al prestito di Hojlund. Ma il giocatore ... >>>

In più, il Milan acquisterebbe un centrale difensivo solo qualora uno di quelli presenti in rosa venisse venduto. In questo senso, l'indiziato numero uno dovrebbe essere Malick Thiaw, per cui la dirigenza ha rifiutato un'offerta di 30 milioni dal Newcastle. Il difensore tedesco, che ha rifiutato il Como durante quest'estate quando il Milan aveva già l'accordo per cederlo a 25 milioni, pare proprio stia convincendo Massimiliano Allegri, il quale sarebbe ben contento di averlo a disposizione.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA