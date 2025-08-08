Calciomercato Milan, le cifre dell'affare Hojlund: un ostacolo importante

Per Bianchin, però, sarà decisiva la prossima settimana. Per un motivo molto semplice: sebbene il Manchester United, club che detiene il cartellino di Hojlund, non rappresenti oggi un ostacolo chissà quanto difficile per il Diavolo, il 'problema' sarebbe rappresentato del giocatore.
L'attaccante danese, classe 2003, benché con tutta probabilità chiuso nello United dagli arrivi di Bryan Mbeumo, Matheus Cunha e, soprattutto, Benjamin Šeško, vorrebbe rimanere a Manchester per giocarsi le sue chance alla corte di Rúben Amorim. Fase di attesa, momento di riflessione: il Milan attende di capire le intenzioni dell'ex Atalanta a breve giro di posta.
