Calciomercato Milan, sì dello United al prestito di Hojlund. Ma il giocatore …

Calciomercato Milan, le cifre dell'affare Hojlund: un ostacolo importante
Rasmus Hojlund potrebbe trasferirsi dal Manchester United al Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Cosa manca per la chiusura
Luca Bianchin, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', ha fornito gli ultimi aggiornamenti in merito al possibile approdo di Rasmus Hojlund al Milan in questa finestra di calciomercato.

"Le cifre sul tavolo dell’operazione Hojlund-Milan: circa 4 milioni di euro per il prestito, 40 per il diritto di riscatto", ha scritto Bianchin in un post pubblicato sul suo account del popolare social network 'X'. Il Milan pagherebbe l'intero stipendio di Hojlund per la stagione 2025-2026, ovvero 3,8 milioni di euro.

Per Bianchin, però, sarà decisiva la prossima settimana. Per un motivo molto semplice: sebbene il Manchester United, club che detiene il cartellino di Hojlund, non rappresenti oggi un ostacolo chissà quanto difficile per il Diavolo, il 'problema' sarebbe rappresentato del giocatore.

L'attaccante danese, classe 2003, benché con tutta probabilità chiuso nello United dagli arrivi di Bryan Mbeumo, Matheus Cunha e, soprattutto, Benjamin Šeško, vorrebbe rimanere a Manchester per giocarsi le sue chance alla corte di Rúben Amorim. Fase di attesa, momento di riflessione: il Milan attende di capire le intenzioni dell'ex Atalanta a breve giro di posta.

