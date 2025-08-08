Calciomercato Milan, in calo le quotazioni di Vlahovic: i retroscena

Calciomercato Milan, ecco perché Vlahovic potrebbe sfumare — Inoltre, c'è il problema stipendio. Vlahovic percepisce 12 milioni di euro netti a stagione e dovrebbe più che dimezzarsi l'ingaggio per passare in rossonero. Un'operazione, dunque, economicamente complicata. Sulla stessa linea di pensiero anche 'Tuttosport', secondo cui Vlahovic sarebbe rimasto 'gelato' dalla virata del Milan su Hojlund e dal raffreddamento del suo possibile approdo alla corte di Massimiliano Allegri.

Il quale, per inciso, avrebbe il serbo come primo nome in attacco della sua lista. La Juventus avrebbe tutto l'interesse affinché il Milan trovi ostacoli nella trattativa per Hojlund. Questo perché al momento, al di là di ipotesi turche o arabe che Vlahovic non prende in considerazione, il Milan per l'ex Fiorentina sarebbe l'unica destinazione plausibile. Nonché unica soluzione per evitare che la Juve perda il giocatore a parametro zero tra dieci mesi.

Il Milan, però, oltre a pagare il cartellino alla Juve, dovrebbe garantire a Vlahovic un contratto 'alla Rafael Leão': 7 milioni di euro, bonus inclusi, di stipendio all'anno. E per un club che non godrà degli introiti derivanti dalla partecipazione alla Champions League, può essere a prescindere un ostacolo al matrimonio.

La Juve vorrebbe spedirlo al Newcastle per Tonali! — Infine, 'La Gazzetta dello Sport' ha proposto uno scenario di calciomercato che coinvolge sicuramente Vlahovic e, di striscio, il Milan. La 'Vecchia Signora', infatti, vorrebbe infilare il cartellino del suo numero 9 (unitamente ad un altro tra quelli del centrocampista brasiliano Douglas Luiz e del difensore italiano Nicolò Savona) in una trattativa con il Newcastle per il trasferimento dell'ex rossonero Sandro Tonali alla Juventus di Igor Tudor.

Tonali per il Newcastle è incedibile e lui sta bene in Inghilterra. Però la Serie A per un italiano è sempre una grande attrazione secondo la 'rosea'. La Juventus proverà a tentare entrambi giocandosi il jolly Vlahovic e puntando sulla necessità degli inglesi di andare a prendere un attaccante, visto che Alexander Isak dovrebbe andare al Liverpool.