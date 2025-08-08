Calciomercato Milan, Hojlund si avvicina: ecco cosa manca per chiudere

Ecco la proposta del Milan al centravanti danese

Decisivo, affinché Hojlund venisse 'liberato' dal Manchester United, l'approdo a 'Old Trafford' di Benjamin Šeško dal RB Lipsia per 85 milioni di euro. Ora la palla è tra i piedi di Hojlund. Lo spazio, in Inghilterra, sarebbe ancora più ridotto rispetto all'ultima stagione e questo dovrebbe far sì, per 'TMW', che il danese accetti la corte del Milan.