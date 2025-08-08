Calciomercato Milan, Hojlund si avvicina: ecco cosa manca per chiudere

Per 'TMW', operazione sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, per un totale di 45 milioni di euro che, con i bonus, potrebbero arrivare fino a 50. Il Milan ne pagherebbe subito 5-6 al Manchester United, con un'opzione di acquisto intorno ai 40 (più eventuali bonus) da esercitare eventualmente nel calciomercato estivo 2026.
Ecco la proposta del Milan al centravanti danese—
Decisivo, affinché Hojlund venisse 'liberato' dal Manchester United, l'approdo a 'Old Trafford' di Benjamin Šeško dal RB Lipsia per 85 milioni di euro. Ora la palla è tra i piedi di Hojlund. Lo spazio, in Inghilterra, sarebbe ancora più ridotto rispetto all'ultima stagione e questo dovrebbe far sì, per 'TMW', che il danese accetti la corte del Milan.
Il club meneghino mette sul piatto del numero 9 ex Atalanta un'offerta di 5 milioni di euro netti di stipendio, praticamente identica cifra a quanto il giocatore percepisce ora a Manchester.
