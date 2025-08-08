Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Hojlund si avvicina: ecco cosa manca per chiudere

Rasmus Hojlund si avvicina a grandi passi al Milan in questa finestra di calciomercato: le ultime news da 'TuttoMercatoWeb'
Secondo quanto riferito da 'TuttoMercatoWeb', il Milan si avvicina a piazzare il colpo Rasmus Hojlund in questa sessione estiva di calciomercato. Il club di Via Aldo Rossi, infatti, avrebbe già raggiunto un accordo con il Manchester United per prelevare l'attaccante danese, classe 2003, dalle fila dei 'Red Devils' di Rúben Amorim.

Calciomercato Milan, Hojlund a un passo dai rossoneri

Ora, il Milan deve soltanto limare i dettagli con il calciatore ex Atalanta per regalare all'allenatore Massimiliano Allegri il suo nuovo centravanti. Un'operazione che, di fatto, escluderebbe l'arrivo di Dusan Vlahovic dalla Juventus. Ma su quali basi e con quali cifre Hojlund dovrebbe trasferirsi al Milan in questa finestra di calciomercato?

Per 'TMW', operazione sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, per un totale di 45 milioni di euro che, con i bonus, potrebbero arrivare fino a 50. Il Milan ne pagherebbe subito 5-6 al Manchester United, con un'opzione di acquisto intorno ai 40 (più eventuali bonus) da esercitare eventualmente nel calciomercato estivo 2026.

Ecco la proposta del Milan al centravanti danese

Decisivo, affinché Hojlund venisse 'liberato' dal Manchester United, l'approdo a 'Old Trafford' di Benjamin Šeško dal RB Lipsia per 85 milioni di euro. Ora la palla è tra i piedi di Hojlund. Lo spazio, in Inghilterra, sarebbe ancora più ridotto rispetto all'ultima stagione e questo dovrebbe far sì, per 'TMW', che il danese accetti la corte del Milan.

Il club meneghino mette sul piatto del numero 9 ex Atalanta un'offerta di 5 milioni di euro netti di stipendio, praticamente identica cifra a quanto il giocatore percepisce ora a Manchester.

