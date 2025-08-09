Calciomercato Milan, ecco la strategia per arrivare a Hojlund

Calciomercato Milan, ecco come stanno le cose per Hojlund — Hojlund, infatti, secondo la 'rosea', per il momento ha fatto sapere di volersi giocare le sue carte a Manchester: non intende fare i bagagli. Il centravanti non si è fatto intimidire dal colpo Šeško e pensa che riuscirà a trovare spazio. Ma sia la dirigenza sia il manager portoghese Rúben Amorim hanno intenzione di voltare pagine e trovare una sistemazione al ragazzo.

Il suo agente, Kees Vos e la sua agenzia, la SEG, hanno fiutato che, per Hojlund, si ridurranno gli spazi nella fila di un Manchester United senza coppe europee in questa stagione. Ma il danese non è entrato (ancora?) in quest'ordine di idee e, anzi, su 'Instagram', ha mostrato anche di essere felice per l'arrivo di Šeško in maglia 'Red Devils'.

Non è preoccupato per la concorrenza, bensì felice perché la squadra si rinforza. Ecco perché vuole restare. Il Milan gli offrirebbe una maglia da titolare e l'opportunità di tornare in un campionato, la Serie A, che conosce già per aver brillato con la maglia dell'Atalanta. Per ora, però, Hojlund non sembra recepire.

Vedremo, ha commentato il quotidiano sportivo nazionale, se cambierà idea con il pressing dei rossoneri che aumenterà d'intensità. Se troverà l'accordo con l'attaccante danese, il Milan cercherà la quadratura del cerchio con il Manchester United sulle cifre complessive dell'operazione.

Le cifre su cui ragioneranno le due società — Per il Diavolo, infatti, tra prestito oneroso (5 milioni di euro) e diritto di riscatto (28-30), deve restare ampiamente sotto i 40 milioni di euro. Meglio se si può tenere bassa la quota per il prestito oneroso. Per lo United, invece, tra prestito oneroso (5-6 milioni di euro) e diritto di riscatto (38), deve superare ampiamente quell'importo.

Anzi: il club inglese si augura di poter accendere un'asta intorno al giocatore (piace anche a Roma, Juventus, RB Lipsia), di modo da poter migliorare la formula della cessione, tramutandola in un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il Milan sta facendo i suoi passi e non vorrebbe protrarre troppo la trattativa per evitare l’inserimento di altri club, anche se in questo momento il lavoro più importante da fare è quello sul giocatore.